Итоги недели: что произошло в России и мире с 29 апреля по 5 мая 2024 года | 360°

Общество 05 мая 2024, 22:51 Пасха, взятие новых населенных пунктов, годовщина трагедии в Одессе. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 29 апреля по 5 мая 2024 года в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Ровно 10 лет назад в Одессе произошла одна из самых страшных трагедий в украинско-российской истории. Событие стало концом Украины, которую можно было любить. Бойцы ВС РФ освободили новые населенные пункты в зоне специальной операции. Православные христиане встретили Пасху. Об этих и других событиях в России и в мире — в фотогалерее «360».

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Одесса, 2 мая. Десять лет страшной трагедии

На этой неделе вспомнили о страшной трагедии в Одессе, которая произошла ровно 10 лет назад. В результате столкновений между сторонниками и противниками Евромайдана в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Одни сгорели в пламени, охватившем здание, другим пришлось прыгать вниз, ища спасения — там об асфальт они ломали себя, а их добивали.

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Реакция ООН и ее правозащитных механизмов на трагедию в Одессе оказалась настолько номинальной и «беззубой», что лишь усугубила ситуацию, заявил постоянный представитель России при организации в Женеве Геннадий Гатилов. Подобная «индульгенция на насилие» фактически развязала руки украинскому режиму.

Сожжение людей в Доме профсоюзов было тщательно спланировано группой украинских высокопоставленных чиновников под руководством исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, рассказал глава движения «Другая Украина» и бывший лидер ныне запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание Медведчука крайне важным. Тот был внутри этих событий и видел все изнутри, отметил представитель Кремля.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду на справедливое возмездие для исполнителей этого варварского преступления, которое не имеет срока давности. Одесса была «костью в горле» украинского режима, поэтому правительство страны попыталось «утопить в крови» любое сопротивление.

Память погибших в одесском Доме профсоюзов почтили по всей России 2 мая. У здания посольства Украины в Москве собрались активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты».

Чего лишились ВСУ? Российские войска освободили новые населенные пункты

Российские военные освободили от украинских боевиков новые населенные пункты в зоне специальной операции. Минобороны 29 апреля сообщило, что армия взяла под контроль Семеновку.

Позже стало известно, что ВС России освободили значительную часть села Работино в Запорожской области. В наступательной операции участвовали 70-й, 71-й и 291-й полки, 136-я бригада и 76-я дивизия ВДВ. Потерю части населенного пункта признали на Украине.

После этого председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что основные силы украинской армии оставили Работино.

Также российские войска полностью освободили село Бердычи в Донецкой Народной Республике. Успехи армии нарушат логистику врага: населенный пункт находится в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой шло снабжение донбасской группировки ВСУ. Теперь ВС России смогут продвинуться в сторону Новоселовки Первой и выйти к одной из ключевых украинских линий обороны.

Днем 5 мая Минобороны сообщило об освобождении поселка Очеретино в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Освобождение села разрежет оборону украинской армии и даст возможность наступать дальше на двух направлениях.

Первомай. В России отметили День всех трудящихся

День международной солидарности трудящихся всего мира — это праздник, который отмечают в десятках стран. С середины XIX века рабочий класс начал отстаивать право на достойный труд, восьмичасовой рабочий день и социальные гарантии. Это стоило немало крови и жизней, но в результате многолетней борьбы люди добились своего.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев креативно поздравил россиян с Днем весны и труда. Он разместил в Telegram плакат, стилизованный под советский, на котором человек орудует молотом, а пули летят в изображенного меленьким и жалким президента Украины Владимира Зеленского.

Мэр Москвы Сергей Собянин тоже поздравил жителей столицы. Он указал на трудолюбие, талант и энергию москвичей. Глава города отметил, что эти качества людей позволяют столице активно развиваться.

В праздник 1 Мая президент России Владимир Путин присвоил сотрудникам отечественных предприятий звания Героев Труда и почетные знаки «За успехи в труде».

Только труд позволяет человеку воспользоваться всеми возможностям современного времени, заявила директор Национального научного центра наркологии — филиала ФГБУ «НМИЦ ПН имени Владимира Сербского» Минздрава России Татьяна Клименко. По ее словам, физическая активность — главный секрет долголетия.

Пасха. Верующие встретили главный христианский праздник

Православные верующие в ночь на воскресенье встретили Пасху — главный христианский праздник, который символизирует победу жизни над смертью. Накануне в столицу из Иерусалима доставили Благодатный огонь.

По традиции президент Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборе России на Волхонке.

Глава Русской православной церкви помолился о защите «священных пределов» страны. Он отметил, что Россия проходит через судьбоносные испытания.

Утром 5 мая Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Он отметил, что праздничные торжества в России имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления.

К верующим обратился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он напомнил, что Пасха — важный христианский праздник, а также пожелал россиянам счастья, здоровья и благополучия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев тоже поздравил православных христиан с Пасхой. Этот день — торжество жизни над смертью, добра над злом, подчеркнул глава региона.

Четкий сигнал. Зеленского и ряд украинских политиков объявили в розыск

МВД России 4 мая объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. По данным ведомства, его разыскивают по статье уголовного кодекса. Рогов заявил, что это сигнал о том, что с Зеленским не намерены вести переговоры, потому что для России он «чистой воды преступник».

Вслед за Зеленским министерство объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко. Тот обрадовался такой мере и назвал ее «боевой наградой». Порошенко заявил, что его разыскивают «за патриотизм и любовь к Украине».

В тот же день МВД объявило в розыск бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля и командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

До этого в розыск объявили экс-министра юстиции Украины Павла Петренко, бывшего главу Службы безопасности Валентина Наливайченко*, секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко и бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака. Последнего обвинили в финансировании силовой операции в Донбассе.

* внесен в перечень террористов и экстремистов.