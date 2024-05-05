«Торжество жизни над смертью». Андрей Воробьев поздравил верующих с Пасхой | 360°

05 мая 2024, 12:30
«Торжество жизни над смертью». Андрей Воробьев поздравил верующих с Пасхой
Андрей Воробьев поздравил верующих с Пасхой
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил верующих с праздником Светлой Пасхи. Он пожелал жителям Подмосковья любви, радости и мира.
«Этот день — торжество жизни над смертью, добра над злом. Вопреки любым невзгодам и испытаниям, мы знаем, что добро всегда побеждает», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
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Андрей Воробьев
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