«Четкий сигнал». Рогов прокомментировал объявление Зеленского в розыск | 360°

Мир 05 мая 2024, 09:16 «Четкий сигнал». Рогов прокомментировал объявление Зеленского в розыск Рогов: объявлением в розыск Зеленскому послали четкий сигнал Официальный сайт президента Украины

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Объявление в президента Украины Владимира Зеленского в розыск — четкий сигнал, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для России «чистой воды преступник». Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью РИА «Новости».

«Объявление хриплого диктатора в розыск — это четкий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник», — сказал Рогов.

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Председатель комиссии Общественной палаты подчеркнул, что окончательно прошло время попыток найти какие-нибудь компромиссы. Для Зеленского «запахло жаренным по-настоящему».

«Обратный отсчет для них ускорился», — сказал Рогов.

Ранее МВД объявило в розыск Зеленского и экс-главу Украины Петра Порошенко по статье уголовного кодекса. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал это «черной меткой преступника». Он также сказал, что Россия больше не воспринимает Зеленского как политика и представителя украинской власти.