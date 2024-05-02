Песков назвал важными слова Медведчука о трагедии в Одессе в 2014 году | 360°

Общество 02 мая 2024, 14:25 Песков назвал важными слова Медведчука о трагедии в Одессе в 2014 году Песков призвал прислушаться к словам Медведчука о трагедии в Одессе РИА «Новости»

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Высказывание украинского политика Виктора Медведчука об организаторах трагедии в Одессе в Доме профсоюзов крайне важно. Его словам нужно воспринимать максимально серьезно. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«В данном случае все слова Медведчука можно и нужно воспринимать абсолютно серьезно, потому что он был внутри этих событий, он все это видел изнутри. Поэтому его описание чрезвычайно важно», — отметил официальный представитель Кремля.

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Медведчук в интервью агентству сообщил, что сожжение людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года было спланированной «акцией устрашения». По его словам, трагедия произошла под руководством исполняющего на тот момент обязанности президента Украины Александра Турчинова.

Как напомнила «Газета.ru», в апреле 2024 года в России заочно арестовали участника неонацистской организации Демьяна Ганула. Его подозревают в причастности в сожжению людей в Доме профсоюзов.