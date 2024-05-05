Порошенко обрадовался объявлению его в розыск МВД РФ | 360°

05 мая 2024, 00:36
Порошенко обрадовался объявлению его в розыск МВД РФ
Порошенко заявил, что МВД РФ объявило его в розыск за «любовь к Украине»
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал объявление его в розыск Министерством внутренних дел России «боевой наградой». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Это признание и почти боевая награда. <…> Все, что делал в последние годы, получило высокую оценку», — написал Порошенко.
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Также он прокомментировал тот факт, что в документе не указали статью Уголовного кодекса РФ, по которой он попал в список разыскиваемых.
«За патриотизм и любовь к Украине», — предположил он.
Информация о том, что Порошенко в России объявили в розыск по статье Уголовного кодекса, появилась в базе МВД РФ. В личной карточке указали дату и место его рождения: 26 сентября 1965 года, город Болград Одесской области Украины.
Петр Порошенко
Уголовное дело
МВД РФ
Украина
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