Полиция объявила в розыск бывшего министра финансов Украины | 360°

03 мая 2024, 06:41
Полиция объявила в розыск бывшего министра финансов Украины
МВД России объявило в розыск экс-министра финансов Украины Шлапака
В России объявили в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака, которого обвинили в финансировании силовой операции в Донбассе. Информация об экс-чиновнике появилась в базе МВД.
«Александр Витальевич Шлапак, 1.1.1960. Разыскивается по статье УК», — заявила полиция.
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В карточке на разыскиваемого указали, что он родился в Иркутске, по национальности — украинец. Статью Уголовного кодекса России не уточнили, однако известно, что в январе Александру Шлапаку заочно предъявили обвинение в финансировании АТО на Украине.
В розыск объявили также бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубиву, которого обвинили в аналогичном преступлении. В базе МВД России появились карточки на секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко и бывшего руководителя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко. Последнего внесли в список террористов и экстремистов.
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