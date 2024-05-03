Бывшего главу СБУ Наливайченко объявили в розыск в РФ | 360°

Криминал 03 мая 2024, 02:10 Бывшего главу СБУ Наливайченко объявили в розыск в РФ МВД РФ: бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко внесли в базу розыска РИА «Новости»

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Экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко внесли в базу розыска Министерства внутренних дел РФ. Публикацию об этом разместили в базе ведомства.

«Наливайченко Валентин Александрович. Дата рождения: 8 июня 1966 года», — сказано в карточке.

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Гражданина Украины разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, но по какой именно, не указали.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что преступление, приведшее к гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе было тщательно спланировано группой украинских высокопоставленных чиновников под руководством исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова. По его словам, к этой противоправной акции причастен и Наливайченко.