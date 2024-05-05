Российские войска взяли под контроль Очеретино | 360°

Важное 05 мая 2024, 13:06 Российские войска взяли под контроль Очеретино Минобороны: ВС России освободили Очеретино РИА «Новости»

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Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Очеретино, который находится в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Поселок освободили подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий. Войска улучшили тактическое положение и поразили формирования 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.

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«За сутки отражены восемь контратак», — отметили в ведомстве.

Несколько дней назад ВС России полностью освободили село Бердычи. Успехи российских войск нарушат логистику противника, так как населенный пункт находится на ключевой дороге, по которой осуществлялось снабжение донбасской группировки Вооруженных сил Украины.