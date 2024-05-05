Важное 05 мая 2024, 09:20 «Вдохновляют на добрые дела». Путин — о пасхальных торжествах в России Путин поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Его обращение опубликовала пресс-службе Кремля.

«Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления», — сказал глава государства.

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В обращении к россиянам Путин также отметил, что духовные пастыри всегда были вместе с народом. Даже сейчас, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации помогают тем, кто в этом нуждается.

Президент присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Глава государства традиционно посещает службы во время главных церковных праздников.

В храме собрались тысячи верующих. Богослужение совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Перед службой он обменялся пасхальными подарками с Владимиром Путиным.

На ночной пасхальной службе в храме Христа Спасителя патриарх помолился о защите «священных пределов» страны. Он отметил, что Россия сейчас проходит через «судьбоносные испытания».