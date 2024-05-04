Командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка объявили в розыск в России | 360°

04 мая 2024, 17:25
Командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка объявили в розыск в России
МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка
МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка. Карточка появилась в базе ведомства.
Отмечается, что он разыскивается «по статье УК», какой конкретно — уточнений нет.
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Судя по информации в базе, Павлюку 53 года, он по национальности украинец, родился в Житомирской области.
Пару месяцев назад появлялась информация о том, что Александр Павлюк может стать новым главнокомандующим ВСУ на смену Сырскому, который и сам совсем недавно занял этот пост. Военный политолог Олег Иванников утверждал, что Павлюка поддерживают на Западе, и его карьерные перспективы могут быть многообещающими.
Примерно тогда же, в начале марта, командующий сухопутными войсками ВСУ анонсировал создание ударной группировки украинской армии и переход к «контрударным действиям» в течение 2024 года.
МВД РФ
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Россия
Украина
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