Важное 02 мая 2024, 09:33 Захарова выразила уверенность в освобождении Одессы в будущем Захарова: виновников трагедии 2 мая в Одессе настигнет возмездие РИА «Новости»

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Одесса станет подлинно свободным городом и в будущем «сбросит иго» украинской власти. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее процитировала пресс-служба ведомства.

Захарова напомнила о трагедии 2 мая 2014 года и зверском поджоге Дома профсоюзов.

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«Мы убеждены, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого варварского преступления, которое не имеет срока давности», — отметила дипломат.

По ее словам, Одесса была «костью в горле» режима, поэтому украинское правительство возненавидело местных жителей и попыталось «утопить в крови» любое сопротивление. Захарова рассказала, что в город специально завозили боевиков, чтобы устроить провокацию.

«Радикалы подожгли здание [Дома профсоюзов]. Тех, кто, спасаясь от огня, выпрыгивал из окон, жестоко добивали на земле. В результате, только по официальным данным, не менее 48 человек сгорели заживо», — добавила представитель МИД.

Ранее сражающийся на стороне России боец-одессит рассказал, что жители давно ждут освобождения города. Он подчеркнул, что готов сражаться за Одессу.