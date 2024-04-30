Российские бойцы освободили большую часть Работина | 360°

Спецоперация 30 апреля 2024, 03:09 Российские бойцы освободили большую часть Работина РВ: российские военные выбили значительные силы ВСУ из села Работино РИА «Новости»

Читать 360 в

Вооруженные силы России освободили значительную часть села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В наступательной операции при поддержке авиации приняли участие 70-й, 71-й и 291-й полки, 136-я бригада и 76 дивизия ВДВ, рассказали авторы публикации.

Реклама

Потерю значительной части населенного пункта признали и на Украине, отметив что российский флаг появился на северной окраине села.

В публикации также отметили, что боевики ВСУ были вынуждены спасаться бегством при оставлении своих позиций.

Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ лишились в регионе двух опорных пунктов, а российские силы срезают Работинский выступ, который стал главным результатом контрнаступления украинских боевиков летом 2023 года.