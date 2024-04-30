Российские бойцы освободили большую часть Работина | 360°

30 апреля 2024, 03:09
Российские бойцы освободили большую часть Работина
РВ: российские военные выбили значительные силы ВСУ из села Работино
Вооруженные силы России освободили значительную часть села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В наступательной операции при поддержке авиации приняли участие 70-й, 71-й и 291-й полки, 136-я бригада и 76 дивизия ВДВ, рассказали авторы публикации.
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Потерю значительной части населенного пункта признали и на Украине, отметив что российский флаг появился на северной окраине села.
В публикации также отметили, что боевики ВСУ были вынуждены спасаться бегством при оставлении своих позиций.
Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ лишились в регионе двух опорных пунктов, а российские силы срезают Работинский выступ, который стал главным результатом контрнаступления украинских боевиков летом 2023 года.
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Запорожская область
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