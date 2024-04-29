Важное 29 апреля 2024, 13:09 Российские военные освободили Семеновку Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Семеновка РИА «Новости»

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Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Семеновка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Вооруженные силы России поразили формирования 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады территориальной обороны и наемников «Иностранного легиона».

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За сутки российские бойцы отразили 10 контратак украинских войск. ВСУ потеряли до 370 человек, четыре автомобиля и два бронетранспортера.

За минувшие 24 часа Вооруженные силы Украины лишились до 50 военных на Херсонском направлении. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжали наносить врагу ощутимые удары, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.