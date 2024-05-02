Мир 02 мая 2024, 19:45 ООН 10 лет назад выдала Украине индульгенцию на насилие — Гатилов Гатилов: ООН усугубила ситуацию молчанием о трагедии в Одессе РИА «Новости»

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Правозащитные механизмы ООН своим молчанием о трагедии в Одессе 10 лет назад усугубили ситуацию. Фактически они дали Украине «право на насилие», заявил постоянный представитель России при организации в Женеве Геннадий Гатилов. Его слова опубликовали в Telegram-канале дипмиссии.

«Реакция ООН, включая ее правозащитные механизмы, а также других международных организаций на трагедию в Одессе оказалась настолько номинальной и „беззубой“, что лишь усугубила ситуацию. Подобная „индульгенция на насилие“ фактически развязала руки Киеву», — сказал он.

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Тогда Украина начала полномасштабные боевые действия против своих же граждан.

Ровно 10 лет назад в Одессе случилась одна из самых страшных трагедий в истории России и Украины. Масштабные столкновения между националистами и представителями антимайдана 2 мая 2014 года привели к смерти десятков людей.

Спасаясь от разъяренной толпы, часть пророссийских активистов спряталась в Доме профсоюзов на Куликовом Поле и оказалась в западне — здание подожгли. Люди горели и задыхались, некоторые выпрыгивали из окон на улицу, но там им их добавили. Нескольких человек расстреляли.

Виновные в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны быть наказаны, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля назвал позором для Украины безнаказанность организаторов и исполнителей этого чудовищного и античеловечного преступления.