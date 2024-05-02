Память погибших в одесском Доме профсоюзов почтили по всей России | 360°

Общество 02 мая 2024, 15:28 Память погибших в одесском Доме профсоюзов почтили по всей России Активисты МГЕР почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе 10 лет назад РИА «Новости»

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Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году у здания бывшего посольства Украины в Москве. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Сегодня 10 лет со дня трагических событий в Одессе. Десятки простых людей были бесчеловечно убиты нацистами или сгорели заживо. Этому нет никакого оправдания» — сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

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Он подчеркнул, что фашистский режим пытается переписать историю, снося памятники и переименовывая улицы, запрещая русский язык. Боль от трагедии 10-летней давности не утихнет никогда, признался Демидов. Он пообещал, что преступников накажут.

Акция «Одесса. Помним» прошли в 40 регионах России. В них участвовали четыре тысячи человек.

Ровно 10 лет назад в Одессе случилась одна из самых страшных трагедий в истории России и Украины. Масштабные столкновения между националистами и представителями антимайдана произошли 2 мая 2014 года. Спасаясь от разъяренной толпы, часть пророссийских активистов спряталась в Доме профсоюзов на Куликовом Поле и оказалась в западне — здание подожгли. Одни горели и задыхались, другие были вынуждены прыгать вниз, ища спасения, но там их добивали, нескольких человек расстреляли.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал наказать виновников трагедии. Он отметил, что у таких преступлений срока давности не бывает.

Ранее украинский политик Виктор Медведчук сообщил, что сожжение людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года было спланированной «акцией устрашения». Песков призвал прислушаться к словам Медведчука.