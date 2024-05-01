Собянин поздравил москвичей с Днем весны и труда | 360°

Москва 01 мая 2024, 09:58 Собянин поздравил москвичей с Днем весны и труда РИА «Новости»

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В России 1 мая отметят День весны и труда. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с праздником дружбы и справедливости.

«Всенародное празднование Первомая — одна из лучших традиций», — отметил он.

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Глава города указал на трудолюбие, талант и энергию жителей мегаполиса, отметив, что эти качества людей позволяют столице активно развивается, становится комфортнее и уютнее.

Собянин пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов.

Мэр также сообщил, что во время майских праздников в столице будет бесплатной парковка. Он уточнил, что оставлять автомобили бесплатно можно на всех улицах 1, 9, 10 и 11 мая.