Собянин поздравил москвичей с Днем весны и труда | 360°

01 мая 2024, 09:58
Собянин поздравил москвичей с Днем весны и труда
В России 1 мая отметят День весны и труда. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с праздником дружбы и справедливости.
«Всенародное празднование Первомая — одна из лучших традиций», — отметил он.
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Глава города указал на трудолюбие, талант и энергию жителей мегаполиса, отметив, что эти качества людей позволяют столице активно развивается, становится комфортнее и уютнее.
Собянин пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов.
Мэр также сообщил, что во время майских праздников в столице будет бесплатной парковка. Он уточнил, что оставлять автомобили бесплатно можно на всех улицах 1, 9, 10 и 11 мая.
Праздники
Сергей Собянин
Москва
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