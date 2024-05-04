Бывшего исполняющего обязанности главы Минобороны Украины объявили в розыск в России | 360°

Происшествия 04 мая 2024, 18:46 Бывшего исполняющего обязанности главы Минобороны Украины объявили в розыск в России МВД РФ объявило в розыск ректора Нацуниверситета обороны Украины Коваля РИА «Новости»

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МВД России объявило в розыск бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля. Информация появилась в базе министерства.

Сейчас Коваль — ректор украинского Нацуниверситета обороны. Судя по карточке в базе, его разыскивают «по статье УК» (конкретики нет).

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Михаилу Ковалю 68 лет, он родился в Хмельницкой области. Обязанности министра обороны Украины он исполнял с конца марта по начало июля 2014 года, затем до середины января 2015 года был первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны. Ректором Национального университета обороны стал в августе 2022 года.

Ранее разыскивать по статье УК начали командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка. Кроме того, МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака, секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко и экс-руководителя Службы безопасности страны Валентина Наливайченко.