Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима | 360°

Общество 04 мая 2024, 23:03 Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково-3 в Москве РИА «Новости»

Читать 360 в

Благодатный огонь доставили на самолете в столицу, он приземлился в аэропорту Внуково-3. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного.

«Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во Внуково-3», — сказано в публикации.

Реклама

Чудо схождения Благодатного огня случается перед праздником Воскресения Христова по юлианскому календарю. В этом году Пасха пройдет 5 мая. Огонь разгорается в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

В ходе пасхального богослужения его доставят в храм Христа Спасителя. Также лампады с Благодатным огнем получат представители приходов в 15 столичных храмах. Следом за столицей огонь отправят в Анадырь, Архангельск, Белгород, Владимир, Казань и другие российские регионы.

Ранее священник Вологодской епархии Русской православной церкви Илья Савастьянов развеял распространенный миф о Благодатном огне. По его словам, многие считают, что если пламя не сойдет, то произойдет конец света, однако это не так.