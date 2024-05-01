Путин присвоил звания Героев Труда пяти россиянам | 360°

Власть 01 мая 2024, 10:48 Путин присвоил звания Героев Труда пяти россиянам РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин присвоил звания Героев Труда и почетные знаки «За успехи в труде» сотрудникам отечественных предприятий. Указ главы государства на сайте официально опубликованных правовых актов вышел в День весны и труда — 1 Мая.

За выдающиеся трудовые заслуги и высокий профессионализм, многолетнюю работу звания Героев Труда Путин присвоил водителю АО «Разрез Тугнуйский» в Бурятии Алексею Халмакшинову; завотделом Национального центра зерна имени Лукьяненко в Краснодарском крае Людмиле Беспаловой.

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Этой же награды удостоили директора опытно-конструкторского, главного конструктора АО «ГосМКБ „Радуга“ имени Березняка» в Московской области Елтугана Сыздыкова; гендиректора ПО «Севмаш» в Архангельской области Михаила Будниченко; машиниста мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК имени Варичева в Курской области Владимира Щедова.

За большой вклад в развитие отечественной промышленности глава государства наградил коллективы Омского завода транспортного машиностроения, Северного машиностроительного предприятия, Центрального научно-исследовательского института черной металлургии имени Бардина, «Русполимета» и предприятие «Старт» имени Проценко.

Ранее Путин наградил актера Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Президент отметил большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность артиста.