Патриарх Кирилл рассказал, о чем помолился на Пасху | 360°

Общество 05 мая 2024, 09:18 Патриарх Кирилл рассказал, о чем помолился на Пасху Патриарх Кирилл: Россия проходит через судьбоносные испытания Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ночной пасхальной службе в храме Христа Спасителя помолился о защите «священных пределов» страны. Он отметил, что Россия сейчас проходит через «судьбоносные испытания». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы молимся сегодня особенно о стране нашей российской, которая проходит через непростые, может быть, в каком-то смысле судьбоносные испытания. Мы просим Господа, чтобы он защитил священные пределы нашей земли», — процитировало патриарха издание.

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Предстоятель Русской православной церкви призвал верующих молиться о властях и военнослужащих, которые защищают Отечество, о том, чтобы Господь «остановил междоусобную брань» и через все испытания укрепил в россиянах веру.

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл обменялся пасхальными подарками с президентом Владимиром Путиным, который посетил храм Христа Спасителя. Что это за подарки, не сообщалось.