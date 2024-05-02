Медведчук назвал организаторов трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года | 360°

02 мая 2024, 04:06
Медведчук назвал организаторов трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года
Медведчук: за убийством людей в Одессе 2 мая 2014 года стоит Турчинов
Сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе было тщательно спланировано группой украинских высокопоставленных чиновников под руководством исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова. Об этом в интервью ТАСС заявил глава движения «Другая Украина» и бывший лидер ныне запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
По его словам, к этому преступлению также причастны бывшие глава МВД Украины Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий, глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский*.
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Как подчеркнул Медведчук, акцией руководил помощник Коломойского* Игорь Палица, которого за «успешное проведение операции» впоследствии назначили губернатором Одесской области.
По словам бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, случившаяся 2 мая 2014 года трагедия в Одессе, которую на Украине называют результатом «стечения обстоятельств», на самом деле была «целенаправленной операцией».
* Игорь Коломойский внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.
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