Медведчук назвал организаторов трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года | 360°

Мир 02 мая 2024, 04:06 Медведчук назвал организаторов трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года Медведчук: за убийством людей в Одессе 2 мая 2014 года стоит Турчинов Мужчина возлагает цветы на аллее городов-героев и воинской славы в Москве в память о жертвах трагедии в Доме профсоюзов в Одессе / РИА «Новости»

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Сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе было тщательно спланировано группой украинских высокопоставленных чиновников под руководством исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова. Об этом в интервью ТАСС заявил глава движения «Другая Украина» и бывший лидер ныне запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, к этому преступлению также причастны бывшие глава МВД Украины Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий, глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский*.

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Как подчеркнул Медведчук, акцией руководил помощник Коломойского* Игорь Палица, которого за «успешное проведение операции» впоследствии назначили губернатором Одесской области.

По словам бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, случившаяся 2 мая 2014 года трагедия в Одессе, которую на Украине называют результатом «стечения обстоятельств», на самом деле была «целенаправленной операцией».

* Игорь Коломойский внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.