Порошенко объявили в розыск в России | 360°

04 мая 2024, 16:04
Порошенко объявили в розыск в России
МВД России объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко
В России бывшего президента Украины Петра Порошенко объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД РФ.
Порошенко объявили в розыск по статье УК. В карточке указаны его дата и место рождения: 26.9.1965, город Болград Одесской области Украины. По какой именно статье разыскивают политика — не указано.
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В розыск также объявили нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.
Петр Порошенко
МВД РФ
Россия
Украина
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