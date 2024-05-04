Порошенко объявили в розыск в России | 360°

Важное 04 мая 2024, 16:04 Порошенко объявили в розыск в России МВД России объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Читать 360 в

В России бывшего президента Украины Петра Порошенко объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД РФ.

Порошенко объявили в розыск по статье УК. В карточке указаны его дата и место рождения: 26.9.1965, город Болград Одесской области Украины. По какой именно статье разыскивают политика — не указано.

Реклама

В розыск также объявили нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.