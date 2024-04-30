Основные силы украинских войск оставили Работино | 360°

Спецоперация 30 апреля 2024, 15:51 Основные силы украинских войск оставили Работино Рогов: основные силы ВСУ оставили село Работино РИА «Новости»

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Основные силы украинской армии оставили село Работино на Ореховском направлении Запорожской линии фронта. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Основные силы противника оставили Работино: часть наши войска выбили, часть бросили позиции и сбежали», — рассказал он.

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Несколько групп ВСУ остаются за населенным пунктом в районе кладбища, также есть ряд точек сопротивления в самом Работине. Вероятно, это связано с тем, что украинские боевики лишились связи и не понимают, что происходит, отметил Рогов.

По его словам, сейчас в Работине время от времени идет стрелковый бой. Оставшиеся боевики ВСУ сдадутся в плен или будут уничтожены.

ВС России освободили значительную часть населенного пункта. В наступательной операции участвовали 70-й, 71-й и 291-й полки, 136-я бригада и 76-я дивизия ВДВ при поддержке авиации.