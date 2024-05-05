Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя | 360°

Власть 05 мая 2024, 00:21 Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин по традиции прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение. Об этом сообщило РИА «Новости».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборе России на Волхонке. Глава государства традиционно посещает службы во время основных церковных праздников. На пасху Путин всегда посещает храм Христа Спасителя.

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На пасхальное богослужение в храме собрались тысячи верующих. Полиция оцепила улицы и перекрыла движение, желающих посетить службу проверяют металлодетектором.

Ранее стало известно, что Благодатный огонь привезли из Иерусалима, самолет с делегацией приземлился во Внуково-3. Лампады с Благодатным огнем получат представители приходов в 15 столичных храмах.