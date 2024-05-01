Все на грядки! Минздрав назвал труд профилактикой психических заболеваний | 360°

Общество 01 мая 2024, 16:08 Все на грядки! Минздрав назвал труд профилактикой психических заболеваний Психолог Клименко назвала труд профилактикой психических заболеваний Freepik

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Физическая активность — главный секрет долголетия. Люди, которые больше двигаются, дольше живут, рассказала директор Национального научного центра наркологии — филиала ФГБУ «НМИЦ ПН имени Владимира Сербского» Минздрава России Татьяна Клименко.

Человеческий труд, отметила специалист, помог создать современную и комфортную жизнь.

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«Только труд позволяет человеку воспользоваться всеми возможностям современного времени, и не только за счет получаемого финансового вознаграждения», — процитировала пресс-служба Минздрава России Клименко.

Люди научились управлять своим характером и настроением, помогать друзьям и принимать поддержку со стороны близких, стали ценить свои достижения.

У физического труда есть еще одна особенность — он формирует навыки саморегуляции. Во время работы у человека проявляется психическая устойчивость.

«Труд — один из основных механизмов профилактики психических заболеваний. И работа на даче, на приусадебном участке — это важный физический труд, очень полезный для здоровья свежий воздух, чувство удовлетворения от результатов собственного труда. Это профилактика скуки и брюзжания», — рассказала директор научного центра.

Та же совместная работа на даче помогает сплотить семью, создает ощущение защищенности. Именно в этом лежит основа психического здоровья профилактика расстройств.

День весны и труда отмечают в России 1 мая. Праздник очень популярен в стране, его отмечают несколько десятилетий.

Ранее в честь Первомая президент России Владимир Путин присвоил звания Героев Труда и почетные знаки «За успехи в труде» сотрудникам отечественных предприятий. Таким образом глава государства поблагодарил выдающихся россиян за высокий профессионализм и многолетнюю работу.