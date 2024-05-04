Пасха 2024: почему надо постараться услышать и почувствовать Бога | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 22:10 Пасха: вспомнить главное Писатель Беседин: в Пасху надо постараться услышать и почувствовать Бога Global Look Press

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Православные верующие в ночь на воскресенье встретят Пасху — главный христианский праздник, символизирующий победу жизни над смертью. О том, что этот день значит для каждого из нас и почему в современном мире без веры в Бога никак нельзя, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для 360.ru.

Далее — прямая речь.

Есть такой анекдот, рассказанный мне священником Иоанном, настоятелем Храма Иоанна Крестителя в Киеве. Это был маленький храм близ станции метро «Славутич», куда я ходил на службы, живя у Днепра, в том месте, где в чуть заболоченных озерах ловился самый вкусный карась.

Анекдот же звучал так:

«Один зашедший в храм гневно заявил батюшке:

— А что у вас там, в церкви? Как ни зайдешь, все Христос воскресе да Христос воскресе…»

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Это концовка анекдота, суть. Мораль, полагаю, ясна.

Зашедший в храм появлялся там исключительно раз в год — на Пасху. На большее он, к сожалению, не сподобился. Но, к счастью, человек посетил пасхальное богослужение, свечку поставил, а, может быть, и всю службу отстоял. Так что слава Богу!

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Есть дни, когда практически любой человек, крещеный или даже нет, вспоминает о том, что есть Православная Вера, есть храмы, и надо бы там, в общем-то, появиться. Два этих светлых дня — Пасха и Рождество.

Те дни, когда все мы ждем чуда, становимся и верующими, и детьми. Мы жаждем того, чтобы мир наш стал светлее, добрее, душевнее.

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Великому дню Пасхи предшествует Страстная седмица (неделя). Самый страшный день в ней — тот, когда распяли Иисуса Христа — Страстная пятница. В этот день правильнее всего отключиться ото всего: по возможности не идти на работу, не слушать музыку, не веселиться, не блудить.

Самые решительные, впрочем, соблюдают весь Великий Пост. Это непросто, но такие люди есть. И слава Богу!

Однако кичиться этим не стоит. Ни в коем разе. Потому что главное — это, как сказал один батюшка, не есть людей. Что толку если мы исключили мясо и яйца, но продолжаем блудить, злословить, оскорблять, ненавидеть, предавать, лгать?

Это не нравоучение — ни в коем разе, но это призыв: хотя бы несколько недель, ладно, несколько дней в году думать о том, что есть нечто большее, нежели завлекающий экран гаджета или вкусный ужин в ресторане. Есть Тот, Кто все это устроил.

Но, к сожалению, Вера уходит из фокуса нашего внимания. Она подменяется пустыми, бессмысленными вещами. Огюст Конт писал, что на смену эпохе теологической придет эпоха научная. Мне видится, французский философ был слишком оптимистичен.

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Мода на науку есть, она набирает мощь, особенно среди молодых, но проблема в том, что сама наука приобретает несколько попсовый контекст. В ней исчезает служение разуму — оно заменяется стремлением к потреблению.

Подлинные ученые подменяются теми, кто занимается — или способствует тому — делами коммерческими.

Нет, мы не перешли в научную стадию — мы находимся в стадии убийственного потребления, настолько бессмысленного и ненасытного, что в конце концов это напоминает нечто вроде каннибализма, когда все пожирается и все тут же выходит наружу.

На этот счет, кстати, есть очень натуралистичная сцена в симпатичной ленте «Треугольник печали». И, вероятно, в этом мелькании брендов, цен, предложений, в этой звенящей пустоте смыслов очень трудно рассмотреть нечто действительно настоящее.

Однако я знаю, я видел, что подлинное никуда не исчезло — оно совсем рядом, оно по ту сторону закопченного стекла. Надо лишь преодолеть это расстояние, всмотреться, протянуть руку — и многое изменится, многое станет другим.

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Когда-то великий математик Блез Паскаль озвучил следующую мысль: «Если Бога нет, а я в Него верю, я ничего не теряю. Но если Бог есть, а я в Него не верю, я теряю все».

Это весьма прагматичный — чего уж, математический — подход, однако в нем есть зерно, есть рацио. Потому что в определенный момент можно потерять действительно все. И человек это чувствует, подспудно знает, сколько бы ни работали «глушилки», которыми подчиняет мир, обволакивает, как полиэтиленом, душу.

Global Look Press

Эта фраза, кстати, блестящая, написана на могиле гениального мистика и философа Григория Скороводы: «Мир ловил меня, но не поймал».

Так Сковорода говорил о бессмертии, так интерпретировал в том числе то, о чем в Библии сказано: «Ибо нельзя служить Богу и маммоне».

В современном мире, оцифрованном и отпиаренном, трудно не только служить Богу, но и слышать Его. Однако надо пытаться — вот, правда, надо. Хотя бы потому, что в этом мире без Бога совсем тяжело — подчас настолько, что взвыть хочется. Иначе бы пустовали алкогольные магазины, иначе бы не бродили в поисках «закладок», иначе бы не зарабатывали гигантские деньги психологи.

И, вероятно, в Пасху постараться услышать Бога, почувствовать Его касания — самое то.

Когда священник три раза скажет «Христос воскресе!» — и прихожане хором три раза ответят ему: «Воистину воскресе!» Когда будут звучать те самые строки: «Смертию смерть поправ», и мы вновь услышим, как Христос спустился в ад — и ад разрушил.

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Это не сказка, не миф, не предание — это то, что происходит ежедневно. Когда жизнь побеждает смерть. Каждый наш вдох — это такая победа.

Христос воскресе! Воистину воскресе!