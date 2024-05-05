«Способствует единению». Кадыров поздравил россиян с Пасхой | 360°

Власть 05 мая 2024, 18:59 «Способствует единению». Кадыров поздравил россиян с Пасхой Глава Чечни Кадыров поздравил россиян с Пасхой РИА «Новости»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале поздравление с Пасхой. Он напомнил, что это самый важный христианский праздник в году, и пожелал россиянам здоровья, счастья и благополучия.

«Праздник способствует единению верующих, наполняя их души теплыми чувствами, милосердием и состраданием ко всему живому, добром и верой. Пасха напоминает о важности семьи, любви и милосердия и занимает особое место в духовной жизни каждого христианина», — подчеркнул Кадыров.

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Он отметил, что в Чечне к представителям всех конфессий относятся с глубоким уважением. Одно из важных направлений деятельности республики — укрепление межнационального мира, а разногласия на национальной и религиозной почве на ее территории не приживутся.

Ранее президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам в честь Пасхи подчеркнул, что торжества, проходящие в стране в этот день, имеют «богатые духовные традиции» и «вдохновляют на добрые дела и устремления».