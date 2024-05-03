МВД России объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко | 360°

Криминал 03 мая 2024, 03:52 МВД России объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко РИА «Новости»

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МВД России объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска ведомства.

«Александр Валерьевич Литвиненко, дата рождения: 27 апреля 1972 года. Разыскивается по статье УК», — говорится в материале.

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Статья Уголовного кодекса, по которой разыскивается Литвиненко, на сайте не указана.

Пост секретаря СНБО Литвиненко занял в конце марта, он сменил Алексея Данилова. Ранее Литвиненко работал председателем Службы внешней разведки. На Украине считают, что увольнение Данилова было просто «технической заменой», он давно утратил влияние, в том числе из-за разногласий с главой офиса президента Андреем Ермаком.