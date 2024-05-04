МВД России объявило Зеленского в розыск | 360°

04 мая 2024, 15:19
МВД России объявило Зеленского в розыск
МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом появилась в базе министерства.
«Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК», — указано в базе.
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По какой именно статье разыскивают нынешнего главу украинского государства — не указано.
Россия также объявила в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака, которого ранее обвинили в финансировании силовой операции в Донбассе. Статью Уголовного кодекса России в министерстве тоже не уточнили.
Владимир Зеленский
Россия
Украина
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