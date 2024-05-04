МВД России объявило Зеленского в розыск | 360°

Важное 04 мая 2024, 15:19 МВД России объявило Зеленского в розыск SOPA Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

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МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом появилась в базе министерства.

«Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК», — указано в базе.

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По какой именно статье разыскивают нынешнего главу украинского государства — не указано.

Россия также объявила в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака, которого ранее обвинили в финансировании силовой операции в Донбассе. Статью Уголовного кодекса России в министерстве тоже не уточнили.