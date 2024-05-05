«Как нож, вошедший в масло». Освобождение Очеретино разрежет оборону ВСУ | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 20:52 «Как нож, вошедший в масло». Освобождение Очеретино разрежет оборону ВСУ Депутат Журавлев: освобождение Очеретино позволит ВС России наступать дальше РИА «Новости»

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Освобождение села Очеретино в Донецкой Народной Республике стратегически важно. Оно разрежет оборону украинской армии и даст возможность наступать дальше на двух направлениях, рассказал РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Направление удара, как нож, вошедший в масло, разрезает оборону ВСУ, и от Очеретина теперь можно наступать дальше как на Славянск, где находятся крупные силы противника, так и на Изюм Харьковской области», — сказал Журавлев.

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Депутат добавил, что в Очеретине сходились два фланга укреплений ВСУ. Само село — важный логистический центр, через который шло снабжение украинской армии. Более того, населенный пункт находится на возвышенности. С него можно контролировать находящиеся вокруг районы.

Вооруженные силы России 5 мая взяли под контроль населенный пункт Очеретино. Поселок освободили подразделения группировки войск «Центр», войска улучшили тактическое положение, поразили несколько бригад ВСУ и отразили восемь контратак. За сутки бойцы ВСУ потеряли до 380 человек и танк Abrams.

Ранее российские военные подняли флаг страны над Работиным и начали вести зачистку небольших групп противника. Село перешло в «серую» зону, враг его физически не контролирует.