Первомай: история праздника, как отмечали в СССР и как это делают сегодня | 360°

Интересное 01 мая 2024, 10:38 История Первомая. Как появился День международной солидарности трудящихся В России отмечают Первомай — праздник трудящихся всех стран Мужчина с советским флагом на фоне памятника Ленину, Москва, 1 мая 2018 года. Фото: Celestino Arce / Global Look Press

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День международной солидарности трудящихся всего мира — праздник, который отмечают в десятках стран. С середины XIX века рабочий класс начал отстаивать право на достойный труд, восьмичасовой рабочий день и социальные гарантии. Это стоило немало крови и жизней, однако в результате многолетней борьбы большинству людей удалось добиться своего. Читайте историю Первомая в материале 360.ru.

Как появился Первомай, или День всех трудящихся

Все началось буквально на другой стороне земли — в Австралии. Каменщики штата Виктория 21 апреля 1856 года устроили забастовку и потребовали сократить 12-часовой рабочий день до восьми часов. Хозяева согласились на это, правда, и зарплаты трудягам тоже срезали.

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Напомним, что в те времена положение рабочего класса во всем мире было незавидным: мизерная заработная плата при тяжелом труде по 12-15 часов, никаких больничных и отпусков. Даже выплаты при производственной травме шли исключительно по милости хозяев, то есть были крайне нечасты.

Памятник в Мельбурне в честь права на восьмичасовой рабочий день. Три восьмерки означают восемь часов работы, восемь часов отдыха, восемь часов сна / Викимедиа

Инициативу австралийцев подхватили в Чикаго: 1 мая 1886 года примерно 40 тысяч рабочих потребовали ввести восьмичасовой рабочий день. К ним присоединились Нью-Йорк и Детройт. Однако на следующий день на одном из чигакских заводов просто уволили полторы тысячи рабочих и вызвали штрейкбрехеров.

Работяги было попытались не пустить «сменщиков» на завод, но полиция разогнала недовольных, да так, что четыре человека погибли, а десятки пострадали.

Это возмутило чикагцев, и вечером 4 мая они устроили митинг на площади Хеймаркет. Когда народ стал расходиться, появились полицейские. И тут кто-то бросил в них бомбу.

Гравюра «Взрыв бомбы во время митинга на площадь Хеймаркет», 1886 год / Викимедиа

В ответ полиция начала стрелять по толпе, иногда, правда, попадая и по своим. В результате погибли семь полицейских и четверо горожан, более 100 человек были ранены. Позже начались аресты участников стачки, профсоюзных лидеров и всех «левых», которые попадали под руку.

Суд даже не пытался выяснить личность бомбиста. Во всем обвинили восьмерых анархистов — якобы «неизвестный действовал под впечатлением речей обвиняемых».

Четверых из них, отказавшихся просить о помиловании, приговорили к смерти. Стоя у висельницы, вместо последнего слова они пели «Марсельезу», патриотическую песню времен Французской революции.

Летом 1889 года Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира. Отмечать его решили демонстрациями, требовали сократить рабочий день до восьми часов и предоставить другие социальные гарантии. Так Первомай стал ежегодным праздником.

Разумеется, не все шло гладко: зачастую, как в Чикаго, манифестации рабочих оборачивались трагедиями. Когда работники текстильных фабрик французского города Фурми, трудившиеся за гроши по 12 часов в день шесть дней в неделю, вышли 1 мая 1891 года на мирную демонстрацию, по ним открыли огонь.

Изображение расстрела в Фурми в газете Le Petit Parisien, 17 мая 1891 года / Викимедиа

1 Мая в Российской империи и СССР

Россия присоединилась ко Дню всех трудящихся год спустя, когда в 1890-м в Варшаве (в те времена Царство Польское входило в состав Российской империи) прошли стачки, в которых участвовали 10 тысяч рабочих. Поначалу люди надеялись на милость царя-батюшки, однако после Кровавого воскресенья эта вера поугасла.

Все чаще звучали лозунги: «Долой самодержавие!», «Долой министров-капиталистов!», а с началом Первой мировой — «Долой империалистические войны!» и «Вся власть Советам!». Когда случилась Февральская революция 1917 года, миллионы рабочих впервые открыто отпраздновали Первомай.

Государственный праздник 1 Мая

После Октябрьской социалистической революции одним из первых законов Совета народных комиссаров стал Декрет о восьмичасовом рабочем дне.

Тогда Первомай и сделали государственным праздником — с парадами, в том числе военными, митингами и праздничными шествиями во всех союзных республиках.

Бороться советским рабочим было уже не за что: рабочий день сократили, дали социальные гарантии, появилась пятидневная рабочая неделя, а с 1972 года праздник захватывал уже два дня — 1 и 2 мая, оба они были нерабочими.

Но ежегодные весенние шествия продолжались, превращаясь в помпезную обязаловку и рутину.

Если кому этот день неизменно был в радость, так это детям: практически все выходцы из СССР сохранили воспоминания о том, как, сидя на плечах взрослых, размахивали шариками и флажками, глядя на колонны людей с кумачовыми транспарантами и золото труб оркестров.

Последняя в СССР первомайская демонстрация прошла в 1990 году.

Первомай в России: как отмечают

Правительство России в 1992 году переименовало День международной солидарности трудящихся в Праздник весны и труда.

В первые годы демократии демонстрации вновь получили политическую окраску и иногда заканчивались потасовками — как с оппонентами, так и с правоохранителями.

Москва, 1 мая 2018 года. Фото: Celestino Arce / Global Look Press

Постепенно первомайские шествия стали такими же, как во времена советского застоя: выступления представителей различных партий, славящих или ругающих актуальный курс страны, с соответствующими лозунгами на транспарантах.

Но скоро и это сделалось редкостью. Остались только два выходных.

РИА «Новости»

Сегодня россияне чаще всего отмечают Первомай на природе — кто-то гуляет, кто-то устраивает шашлыки, дачники пропалывают огороды. Тем не менее большинство людей и без парадов помнят истоки праздника всех трудящихся и их борьбу за свое право на достойный труд.