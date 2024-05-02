Экс-министра юстиции Украины объявили в розыск в России | 360°

02 мая 2024, 15:49
Экс-министра юстиции Украины объявили в розыск в России
МВД России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Петренко
Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Павла Петренко. Информация появилась в базе ведомства.
Правоохранители не уточнили статью, по которой разыскивают бывшего главу украинского минюста.
Реклама
«Петренко Павел Дмитриевич <…>. Разыскивается по статье УК», — отметили в МВД.
Ранее ведомство объявило в розыск депутатов Верховной рады и экс-генпрокурора Украины Виталия Ярему, сообщал RT.
В Соединенных Штатах украинского хакера Ярослава Васинского приговорили к более чем 13 годам тюрьмы за киберпреступления. Американский суд также обязал его выплатить свыше 16 миллионов долларов.
МВД РФ
Россия
Украина
Реклама
Реклама