ВС России освободили село Бердычи в ДНР | 360°

Важное 02 мая 2024, 13:07 ВС России освободили село Бердычи в ДНР Минобороны: ВС России полностью освободили село Бердычи в ДНР РИА «Новости»

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Российские силы полностью освободили село Бердычи в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи», — информировали в ведомстве.

Успехи ВС России нарушат логистику противника: село находится в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой шло снабжение донбасской группировки ВСУ. Кроме того, теперь российские войска смогут продвигаться в сторону Новоселовки Первой и выйти к одной из ключевых украинских линий обороны.

Ранее, 30 апреля, стало известно, что основные силы ВСУ ушли из Работина в Запорожской области. Вооруженные силы России освободили большую часть этого села.