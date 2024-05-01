«Удар по врагу». Медведев поздравил россиян с 1 Мая необычным плакатом | 360°

Власть 01 мая 2024, 09:29 «Удар по врагу». Медведев поздравил россиян с 1 Мая необычным плакатом Зампред СБ Медведев креативно поздравил россиян с 1 Мая РИА «Новости»

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Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев креативно поздравил россиян с Днем весны и труда. Он разместил в Telegram-канале оригинальный плакат, стилизованный под советский, на котором трудящийся человек орудует молотом, а пули летят в изображенного маленьким и жалким президента Украины Владимира Зеленского.

«Каждый удар молота — удар по врагу!» — гласит надпись на плакате.

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Пост сопровождает только одна короткая фраза: «С праздником 1 Мая».

В 2022 году политик также удивил россиян, выложив вместо устного беззвучное поздравление. Видео длилось целую минуту, однако все это время он молчал.

В последние пару лет Дмитрий Медведев не стесняется в выражениях, говоря об украинских националистах, о руководстве этой страны. Недавно, например, он назвал Зеленского «наркотическим клоуном». Зампред Совбеза также отмечал, что один из «естественных приоритетов» России сегодня — максимальное противостояние давлению и агрессии извне.