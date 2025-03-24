ВСУ лютуют после «прекращения огня», Россия движется вперед. Что произошло в зоне СВО за неделю

Вооруженные силы России продолжают теснить украинские войска по всем направлениям. Они выбили ВСУ из запорожского села Жеребянки и установили контроль над селом Срибное в ДНР. Что еще произошло в зоне спецоперации за прошедшую неделю — в материале 360.ru.

Продвижение ВС РФ в Донбассе Российские подразделения выбили ВСУ из Жеребянки, активные боевые действия теперь разворачиваются севернее села, сообщил 20 марта сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Днем позже военнослужащие ВС России вошли на окраины села Веселое, которое находится на границе ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. Российская армия приблизилась к Днепропетровской области Украины. В воскресенье подразделения группировки «Центр» установили контроль над селом Срибное в Донецкой Народной Республике.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Удары по ВСУ Российские подразделения атаковали место дислокации иностранных военнослужащих в Вышгороде в Киевской области, рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. В городе зафиксировали три прилета, один из которых пришелся на место расположения иностранных наемников. «Один — точно в месте жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего — иностранных», — отметил Лебедев. Также под удар российских ракетчиков попали подразделения спецназа ВСУ в Борисполе и военные объекты в Броварах. Целью стали пункты дислокации с украинскими боевиками и цех для сборки дронов.

«Бровары — четыре попадания. Одно в пункт временной дислокации со свежими натренированными бандеровцами, недалеко от тренировочного полигона, еще одно — в небольшой цех, где собирали БПЛА», — рассказал подпольщик. В Обуховском районе в субботу вечером российские войска разгромили склады с боеприпасами, помещение горело до самого утра, но уже не детонировало, сообщил Лебедев. Также военные нанесли удар по зданию СБУ в оккупированном Краматорске ДНР. Это строение в последнее время использовалось как пункт дислокации и размещения подразделений украинских боевиков. ВСУ перекинули на Времевское направление боевиков нацбатальона «Айдар»*. «Враг перекинул к границам Запорожской области на Времевском направлении боевиков нацбата „Айдар“* и 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в надежде сдержать продвижение наших войск», — заявил Рогов.

Фото: РИА «Новости»

Курская область Украинские нацисты ударили по машине главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Чиновник регулярно навещал оставшихся в районе жителей, а в тот день приехал передать хлеб. Машина Волобуева получила повреждения, глава района получил акубаротравму, но смог доехать до больницы. В Обоянском районе мужчина погиб при взрыве мины «Колокольчик». «По предварительным данным, мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане», — сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Также украинские боевики нанесли удары по газоизмерительной станции «Суджа», через которую прежде происходил транзит газа в Европу. Помимо основного факела горящего газа, на станции также есть еще несколько очагов возгорания поменьше.

Фото: РИА «Новости»

Новые регионы В ДНР силовики задержали с поличным жителя Мариуполя, причастного к подготовке теракта в отношении представителей органов местной власти. Подозреваемый изымал из тайников самодельные взрывные устройства и собирался разместить их у здания Приморской районной администрации. Задержанный признался, что действовал под руководством сотрудника спецслужб Украины, который изначально предлагал ему фотографировать некоторые объекты. Утром 19 марта ВСУ открыли огонь по Горловке. Пострадали 11 человек. Украинские боевики применяли ствольную артиллерию кассетного типа. В ночь на 22 марта атаки вознобовились - с помощью беспилотников. Удару подверглась пожарная автоцистерна, пострадали четыре сотрудника МЧС России. При обстреле ВСУ левобережья Херсонской области пострадал 60-летний житель Каховки. Мужчина получил осколочные ранения. Часть жителей Горностаевского округа остались без света из-за повреждения линии электропередачи. В Скадовском округе боеприпас, сброшенный с беспилотника, разрушил крышу одного из домов, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Белгородская область ВСУ проявляют активность в Краснояружском районе Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, большую часть жителей района эвакуировали в безопасные места. Глава области назвал обстановку в регионе напряженной. Губернатор рассказал, что есть случаи, когда люди возвращаются в свои дома через поля. Гладков отметил, что понимает их, но призвал жителей не рисковать жизнью. Глава региона рассказал, как житель села Репяховки вернулся домой и попал под обстрел. Мужчина получил осколочные ранения. «В тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки раненого доставили в Краснояружскую ЦРБ», — отметил Гладков.

Фото: РИА «Новости»

В результате атаки украинских беспилотников в хуторе Добрино Ракитянского района погиб местный житель. Один житель региона получил тяжелые ранения. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения лица, плеча и предплечья. В районе хутора Лобковка Валуйского округа пострадал еще один мужчина — он получил ранения грудной клетки и ног. В районе села Репяховка в результате атаки FPV-дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги боец самообороны. На подходе к Белгородской области силовики уничтожили группу боевиков РДК* на 20 квадроциклах. Российские подразделения ликвидировали около 500 солдат ВСУ, которые пытались прорваться на территорию области. ВС России не допустили прорыва границ и уничтожили более 30 единиц тяжелой техники противника.

Фото: РИА «Новости»

Больше тысячи беспилотников Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили 1113 украинских беспилотников самолетного типа, причем почти половину из них — вне зоны проведения спецоперации, сообщили в Минобороны. «За неделю средствами противовоздушной обороны уничтожены 28 управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1113 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 536 вне зоны специальной военной операции», — сообщили в сводке Минобороны. В ночь на 19 марта украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Кавказском районе Краснодарского края. На НПЗ начался пожар, 21 марта в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных. Повторный выброс нефтепродуктов произошел 23 марта.

В пятницу украинский дрон врезался в жилую многоэтажку в Ростове-на-Дону. Пострадали несколько человек. В ночь на 22 марта атаки на регион продолжились. БПЛА зафиксировали в Ростове-на-Дону, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Пострадали три человека. В воскресенье дрон атаковал машину на трассе в Ростовской области. В результате атаки автомобиль загорелся, в нем находился человек, он погиб. Обломки дрона повредили жилое здание и автомобиль в Астраханской области. Службы РЭБ и ПВО отработали штатно. После атаки беспилотников в Ахтубинске специальные службы обнаружили неразорвавшийся боеприпас.

Фото: РИА «Новости»

Переговоры США и России Во вторник 18 марта прошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Центральной темой разговора было урегулирование конфликта на Украине. Главы государств заключили соглашение о прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней. При этом атаки со стороны ВСУ на российские регионы, в том числе и по энергоструктуре, продолжились. В Эр-Рияде 24 марта пройдут переговоры российской и американской делегаций, где будут решать технические вопросы. Переговорщики должны перевести инициативу в юридическую плоскость — заключить соглашение, обязательное для исполнения обеими сторонами.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.