Российские бойцы выбили ВСУ из запорожского села Жеребянки

Вооруженные силы России выбили украинские войска из запорожского села Жеребянки. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Враг выбит из Жеребянок. Активные боевые действия развертываются севернее села», — добавил он.

Ранее Рогов сообщил об активном продвижении бойцов к границе с Днепропетровской областью на стыке российских регионов — ДНР и Запорожья. Военные заметно нарастили темпы наступления.

В конце февраля ВС России приступили к освобождению Кондрашовки и Радьковки в Харьковской области. Ключевые позиции ВСУ подвергаются постоянным артиллерийским обстрелам.