Мужчина погиб при взрыве мины «Колокольчик» в Обоянском районе. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

«По предварительным данным, мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане», — сообщил Хинштейн.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким мужчины. Он пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Врио губернатора предупредил: несмотря на то, что населенный пункт находится в безопасной зоне, он расположен на границе с Беловским районом. В настоящее время саперы провели разминирование территорий, но население все равно должно сохранять бдительность. Противник не прекращает попытки атаковать мирные населённые пункты, навредить жителям и нанести ущерб инфраструктуре.

«В случае, если вы нашли подозрительные предметы, ни в коем случае не приближайтесь к ним и не берите в руки», — призвал Хинштейн.

Ранее СК получил доказательства расстрелов мирных жителей украинскими боевиками в Судже. Военные ВСУ занимались мародерством и поджигали жилые дома, в которых находились мирные жители. Кроме того, солдаты целенаправленно обстреливали здания, некоторые из них полностью разрушены.