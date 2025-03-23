ВС России установили контроль над селом Срибное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки „Центр“ взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР», — отметили в оборонном ведомстве.

В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла более 500 боевиков.

По данным Минобороны, удар по противнику в зоне СВО также нанесли военные «Запада». Они улучшили тактическое положение, поразили танк и два склада боеприпасов. Потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 230 военнослужащих.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что войска ударили по месту дислокации иностранных наемников в Вышгороде и украинскому спецназу ВСУ в Борисполе. Целью ВС России также стали военные объекты в Броварах.