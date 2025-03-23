Выброс нефтепродуктов из горящего резервуара произошел на кубанской нефтебазе

В ночь на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани .

«Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили», — уточнили в оперштабе.

В настоящее время спасатели продолжают тушить возгорание на втором из резервуаров. Также после ночного выброса продолжается горение на территории, ограниченной обвалованием этого резервуара. Общая площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров.

Для борьбы с пожаром были задействованы силы МЧС России из Ставропольского края, Республики Адыгея и Ростовской области. Также была привлечена техника из 16 муниципалитетов Краснодарского края и четыре пожарных поезда. В тушении пожара участвуют 473 человека и 189 единиц техники.

Ранее из-за пожара на нефтебазе власти Кубани закрыли трассу на границе со Ставропольским краем. Ограничение затронуло участок со 141 до 145 километра трассы «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края». Причиной пожара на нефтебазе стала преднамеренная атака украинских беспилотников.