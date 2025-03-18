Боец самообороны получил ранение в Краснояружском районе

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать Краснояружский район. Ранения получил боец самообороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В районе села Репяховка в результате атаки FPV-дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги боец самообороны», — написал губернатор.
Мужчину доставили в Ракитянскую центральную районную больницу на попутном транспорте. После оказания необходимой медицинской помощи бойца перевезут в городскую больницу № 2 города Белгорода. Информация о последствиях уточняется.
Несколько бронегрупп ВСУ пытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области на танке и БМП. Российские бойцы ликвидировали технику и несколько боевиков. Уцелевшие военные сбежали в лесополосу, ВС России продолжили наносить удары по противнику из артиллерии.
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