Вооруженные силы России нанесли удар по зданию СБУ в оккупированном Краматорске ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поступила подтвержденная информация о нанесении точного удара по зданию СБУ в Краматорске, которое в последнее время использовалось как пункт дислокации и размещения подразделений боевиков режима Зеленского», — сообщил Рогов.

По его словам, место удара оцепили. Киевские власти сообщили, что потерь нет. Однако в месте удара заметили большое количество эвакуационных групп и уничтоженного транспорта во внутреннем дворе. По слова Рогова, киевский режим пытается скрыть потери и тех, кто там находился.

В Кривом Роге 16 марта уничтожили элитный клуб для ВСУ и сотрудников ТЦК. Местные жители называли его «гадюшником» и многие обрадовались, что клуб превратился в руины.