Четыре спасателя пострадали из-за атаки дрона в Горловке

Украинские боевики атаковали ночью Горловку с помощью беспилотника. В результате пострадали четыре огнеборца, сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, удару подверглась пожарная автоцистерна.

«Пострадали четыре сотрудника МЧС России. Им оказывается медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

В ночь на 22 марта дрон ВСУ также влетел в многоэтажный дом в Ростове-на-Дону. Пострадали три человека, двое из них получили ранения, их состояние оценили как среднетяжелое. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь подтвердил, что атаки БПЛА также зафиксировали в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах области.

В Сальске из-за ЧП выбило стекла в магазине, художественном музее и жилом многоквартирном доме.

Всего за ночь в регионах сбили 47 дронов ВСУ. Их нейтрализовали в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Астраханской, Брянской, Курской и Самарской областях, а также над Черным и Азовским морем.