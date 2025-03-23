Новый раунд переговоров России, США и Украины. Какое решение примут 24 марта в Эр-Рияде?

Очередной раунд переговоров России и США пройдет в Эр-Рияде 24 марта. С российской стороны в экспертную группу войдут председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Чем обоснован выбор парламентеров и что будут обсуждать в Саудовской Аравии — в материале 360.ru.

Кто выступит в роли переговорщиков Направление переговоров задает состав переговорщиков, заявил в беседе с 360.ru журналист и политолог Юрий Светов. В этот раз в Эр-Рияд не поедут представители МИД России. Вместо этого переговоры будет вести Григорий Карасин, который является председателем Комитета по международным отношениям Совета Федерации.

Это подчеркивает возросшую роль Совета Федерации в решении международных вопросов. Юрий Светов политолог

Красин долгое время был заместителем министра иностранных дел, а также послом России в Великобритании. Он хорошо знает, «как все устроено», отметил Светов. «Он будет вести переговоры об отношениях в широком плане России и Соединенных Штатов, о том, как эти отношения возродить, чтобы между нами был диалог», — предположил собеседник 360.ru. Светов напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, что «куда это годится, что мы три года не разговаривали с президентом США Джо Байденом», так быть не должно.

Фото: Григорий Карасин / РИА «Новости»

Второй участник переговоров, Сергей Беседа, в ФСБ занимался международными вопросами, борьбой с терроризмом, то есть темами, которые актуальны для России и США. Он также участвовал в 2013–2014 годах в переговорных процессах, связанных с Майданом. Светов отметил, что этот человек знает ситуацию на Украине с начала госпереворота и имеет опыт борьбы с терроризмом.

Интересно Осенью 2023 года глава украинской разведки Кирилл Буданов* назвал Беседу опасным человеком, доставившим Киеву много проблем. Осенью 2023 года глава украинской разведки Кирилл Буданов* назвал Беседу опасным человеком, доставившим Киеву много проблем.

Вот эти темы будут конкретизированы — нельзя сразу по всему спектру растекаться. Здесь это конкретный разговор будет. Юрий Светов

Что будут обсуждать на переговорах Россия и США Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru обозначил главную задачу предстоящих переговоров.

Главная задача этой встречи — это превратить идею частичного прекращения огня в работающий проект. Идея заявлена. Сергей Станкевич политолог и независимый аналитик

Станкевич напомнил, что Путин в одностороннем порядке, не дожидаясь отклика со стороны Украины, дал команду прекратить удары по энергетическим объектам противника. На переговорах важно закрепить это в юридически обязывающем соглашении.

Интересно Через несколько часов после переговоров Путина и Трампа украинские войска атаковали нефтеперевалочный терминал на Кубани, а в ночь на 20 марта атаковали беспилотниками Саратовскую область. В Энгельсе из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории аэродрома, а также в районе местного нефтеперерабатывающего завода. Через несколько часов после переговоров Путина и Трампа украинские войска атаковали нефтеперевалочный терминал на Кубани, а в ночь на 20 марта атаковали беспилотниками Саратовскую область. В Энгельсе из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории аэродрома, а также в районе местного нефтеперерабатывающего завода.

Действия киевского режима подчеркивают хрупкость достигнутых договоренностей и указывают на необходимость их детальной проработки. Необходимо определить, какие типы энергетических объектов попадают под мораторий, а также прописать это в соглашении, с приложением перечня этих объектов, подчеркнул политолог. Политическое решение должно быть таким, что с определенной даты любые удары по этим объектам запрещаются, а нарушения этого запрета будут преследоваться.

Фото: РИА «Новости»

Слабым местом соглашения об урегулировании конфликта является договороспособность Украины. Киевский режим пытается усидеть на двух стульях — заявляет о готовности к диалогу и одновременно продолжает атаки на энергообъекты России. «Договор должен быть трехсторонним, то есть Россия, Украина и Соединенные Штаты, поскольку именно Соединенные Штаты могут выступить гарантом исполнения, и той стороной, которая может в случае каких-то нарушений со стороны Украины обеспечить соответствующую реакцию по пресечению нарушений», — отметил Станкевич. Политолог добавил, что помимо переговорщиков, в составе делегации будут и технические специалисты, которые смогут детально и квалифицированно прописать эти нюансы на бумаге.

Фото: РИА «Новости»

Политолог Светов отметил еще одну тему предстоящих переговоров — свободное судоходство на Черном море. Однако и тут есть подводные камни — на память приходит пресловутая зерновая сделка, когда под видом зерна перевозили оружие. «Вот эти все вещи, которые Путин когда-то называл „нюансами к перемирию“, вот о них и надо говорить. Надо говорить не о высоких словах, а о конкретике», — резюмировал Светов.

Фото: РИА «Новости»

Параллельные переговоры США и Украины Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что одновременно с российско-американскими переговорами в Эр-Рияде пройдет диалог представителей США с украинской делегацией. Спикер украинского МИД Георгий Тихий подчеркнул, что представители делегаций Украины и Российской Федерации не будут контактировать на планируемых переговорах. По его словам, переговоры пройдут в одном из отелей, где в одной из комнат будет находиться российская делегация, а в другой — украинская. «Это встреча не политическая, а техническая. Будут определяться параметры о различных возможностях прекращения огня. Мы относимся к переговорам в Саудовской Аравии как к двусторонним украинско-американским. Там будут обсуждаться детали решений, которые уже приняты», — заявил Тихий. От Украины на переговоры поедут представители оборонных и энергетических ведомств. Позднее на сайте офиса Зеленского появилась информация, что встреча с американской делегацией состоится в Саудовской Аравии на день раньше, 23 марта.

* Включен в перечень террористов и экстремистов в РФ