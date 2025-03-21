На горящей нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел взрыв, пострадали люди

На горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края произошел взрыв, пострадали два человека. Об этом сообщил оперштаб региона.

«В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных», — сообщили в оперштабе Кубани.

Пострадавших доставили в больницу с легкими ожогами, их жизни ничего не угрожает.

Площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Огонь распространился еще на один резервуар, сейчас пожарные тушат два резервуара, запорную арматуру и нефтепродукты. В тушении пожара задействовали 456 человек и 181 единица техники.

Причиной пожара на нефтебазе стала преднамеренная атака украинских беспилотников. Дроны атаковали нефтебазу у станицы Кавказская в ночь на 19 марта. Обломки БПЛА повредили трубопровод, после чего начался пожар.