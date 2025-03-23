Обстановку в Белгородской области назвали сложной

Ситуация в Краснояружском районе Белгородской области остается напряженной. Из-за обстрелов со стороны ВСУ большинство жителей района эвакуировали в безопасные места. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Военные занимаются выполнением поставленных боевых задач. Задача органов государственной и муниципальной власти — спасение жизни людей», — подчеркнул Гладков.

Губернатор рассказал, что есть случаи, когда люди возвращаются в свои дома через поля. Он отметил, что власти их понимают: людям нужно накормить кур, кроликов и других животных, которых они сами разводили.

«Конечно, жалко всё терять, но, дорогие друзья, нужно четко понимать, что на кон мы ставим: жизнь людей или животных», — подчеркнул он.

Глава региона также оставил телефоны, по которым можно оставить заявки на кормление животных. Он добавил, что на данный момент было получено почти 600 запросов, из которых около 500 уже отработали, а остальные — в процессе.

«Прошу каждого не рисковать своей жизнью и жизнью своих близких», — призвал он.

Ранее житель Белгородской области, вернувшись в родное село Репяховка, попал под обстрел. В результате он получил осколочные ранения. Гладков обратился к жителям Краснояружского района с напоминанием о том, что пока не следует возвращаться в опасные зоны. Он также рекомендовал обращаться к бойцам «Барса», если возникла необходимость покормить домашних животных, оставшихся в районах, куда ограничен въезд.