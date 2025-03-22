Три человека пострадали из-за ночного налета БПЛА на Ростовскую область

Украинские боевики ночью атаковали территорию Ростовской области с помощью беспилотников. БПЛА зафиксировали в Ростове-на-Дону, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

По его словам, обошлось без жертв. В Ростове-на-Дону в многоэтажке выбило стекла и рамы, пострадали фасад и шесть квартир. Ранения получили два местных жителя, их состояние оценивают как средней тяжести. Медицинская помощь также потребовалась одной женщине.

«Двое раненых госпитализированы, на месте медицинская помощь была оказана еще нескольким жильцам. Эвакуации людей не проводилось», — написал врио главы региона.

В Сальске из-за БПЛА выбило стекла в магазине, художественном музее и многоквартирном доме. Муниципальные комиссии оценят ущерб, причиненный дронами.

Ранее в Сети появились сообщения, что беспилотник влетел в многоэтажку в Ростове-на-Дону. По данным Telegram-канала Mash, ВСУ использовали для атаки дрон «Лютый».