ВС России атаковали место дислокации иностранных военнослужащих в Вышгороде в Киевской области. Об этом РИА «Новости» заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, в городе зафиксировали три прилета. Один из снарядов поразил место расположения иностранных наемников.

«Один — точно в месте жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего — иностранных», — отметил он.

К месту ЧП прибыли скорые с серьезной аппаратурой и иностранными медиками.

Также военные атаковали ВСУ в Борисполе. Под удар попало подразделение спецназа, которое планировали отправить в Харьковскую область. Также ВС России поразили военные объекты в Броварах. Целью войск стал пункт дислокации «со свежими натренированными бандеровцами» и цех для сборки дронов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что из-за операции «Поток» в рядах ВСУ возникла паника. Российские войска оказались в глубине обороны врага у Суджи после того, как прошли 15 километров по трубопроводу. Из-за неожиданной атаки некоторые украинские командиры приказали солдатам отступать.