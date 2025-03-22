Житель Белгородской области получил тяжелые ранения из-за обстрела ВСУ

Житель Белгородской области вернулся в село Репяховка и попал под обстрел. В результате мужчина получил осколочные ранения, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«К сожалению, мужчина самостоятельно вернулся в село и попал под обстрел. В тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки раненого доставили в Краснояружскую ЦРБ», — подчеркнул он.

Гладков напомнил жителям Краснояружского района, что пока не стоит возвращаться в опасные зоны. Он посоветовал обращаться к бойцам «Барса», если нужно покормить домашних животных, оставшихся в районах, куда ограничили въезд.

Ранее в результате удара украинского БПЛА погиб житель хутора Добрино Ракитянского района. Он скончался до приезда скорой. В тот же день пострадали два белгородца. Один получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения лица, плеча и предплечья, а другой — ранения грудной клетки и ног.