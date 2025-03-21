Украинский дрон врезался в жилую многоэтажку в Ростове

Дрон украинских войск врезался в жилой многоэтажный дом в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил Telegram-канал «Ростов главный» .

Издание ссылается на очевидцев. Местные жители рассказали, что первый взрыв раздался к северу от города примерно в 23:15. Включилась в работу ПВО.

Позднее стало известно, что один из беспилотников врезался в многоэтажку. Этот жилой комплекс расположен на улице Горсоветской. О пострадавших пока не сообщалось. В нескольких квартирах выбило окна.

Информацию о беспилотнике подтвердил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Ранее жертвой атаки БПЛА стал житель Белгородской области.