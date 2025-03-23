После атаки БПЛА в Астраханской области нашли неразорвавшийся снаряд

После атаки беспилотников в Ахтубинске специальные службы обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Об этом сообщила администрация Ахтубинского района Астраханской области.

Снаряд обнаружили в северной части города. В связи с налетом БПЛА для жителей города организовали пункт временного размещения в школе.

«В некоторых местах обнаружены осколки БПЛА. Не подходите к ним и сразу сообщайте в 112», — добавили в пресс-службе.

Всего за ночь в области сбили более 20 дронов ВСУ. По данным администрации Ахтубинского района, в результате ЧП никто не пострадал. Губернатор Игорь Бабушкин подтвердил, что из-за налета БПЛА повреждения получили жилой дом и автомобиль.

В ночь на 23 марта регионы атаковали более 50 украинских беспилотников. Самые массовые налеты зафиксировали в Ростовской и Астраханской областях. Также боевики ВСУ направили дроны в Воронежскую, Волгоградскую, Курскую, Саратовскую области и в Крым.